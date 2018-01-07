足球》史上最大團？巴薩砸57億簽利物浦明星中場

庫蒂尼奧加盟巴塞，成為史上轉會費第3高的球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門巴塞隆納終於完成利物浦的明星中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）的轉隊交易，轉會費總額接近1.6億歐元（約新台幣57億元），新合約更將有價值4億歐元的買斷條款，而庫蒂尼奧可能最快在今天就會抵達巴塞隆納，成為梅西（Lionel Messi）的新隊友。

去年夏天巴塞隆納曾經三次向利物浦提出交易中場球員庫蒂尼奧的邀約，還提出了最高大約1.3億歐元的轉會費。不過利物浦的態度非常堅決，雙方始終沒能達成協議。

而今日巴塞在官網正式宣布，將與庫蒂尼奧簽下一份為期五年半的合約，轉會費為1.5億歐元，加上部分浮動獎金，最高可達1.6億歐元，這讓紅軍終於難以抗拒，願意將之前高喊「非賣品」庫蒂尼奧交易出去。也讓這筆交易成為足壇歷史上第三貴，僅次於以2.2億歐元（約新台幣79億元）加盟法甲巴黎聖日耳曼的巴西明星前鋒內馬爾（Neymar）與加盟西甲豪門皇家馬德里姆巴佩（ Kylian Mbappe）的1.8億歐元（約新台幣63億元）。

今年25歲的庫蒂尼奧出身於巴甲球隊瓦斯科達伽馬，2008年加盟義甲強權國際米蘭，曾租借效力於西甲皇家西班牙人隊。2013年庫蒂尼奧風光加盟利物浦，身披10號球衣。

過去5個球季，庫蒂尼奧代表利物浦出戰152場，踢進41球，近幾年逐漸磨礪出出色的組織和調度能力，成為優秀的中場球員，對於面臨老化問題的巴塞，無疑是最有力的引援。

庫蒂尼奧。（美聯社）