日職》身陷性侵疑雲 前阪神虎球員昨自請退團

一二三慎太2012、2013年曾來台打冬季聯盟。（資料照，中華聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕前阪神虎隊選手一二三慎太去年11月遭日媒爆料在沖繩涉性侵案，遭逮捕調查，他昨（6）日自願退隊，離開目前效力的日本BC獨立聯盟的石川百萬星隊。

據《日刊體育》報導，今年25歲的一二三慎太現在效力獨立聯盟，去年11月22號遭指控夥同2名男性對一名女子犯下強暴案，相關人等也在沖繩遭到逮捕調查。

畢業於神奈川地區東海大附屬相模高校的一二三慎太，在高中時期能以側投之姿飆出150公里速球的投手聞名，並在2010年底選秀會中，獲得阪神虎隊青睞，順利在第2輪被選中，以簽約金6000萬日圓，年薪720萬，加盟阪神虎。

雖風光加盟阪神虎，一二三慎太卻在春訓時因右肩傷勢報銷， 直到2011年才恢復出賽，之後他棄投從打，改練外野，不過卻從未有一軍出賽的紀錄，最後2016年底遭到球團戰力外，並在去年加入石川百萬之星擔任練習生。

一二三慎太曾在2012、2013年來台打冬季聯盟，當初還因為特別的姓氏引發關注，不過他在2012年40個打數才敲出5安，打擊率僅1成25；2013年60個打數則繳出13安打擊率2成17，成績並不突出。