NBA》超級新人致勝三分 塞爾提克破籃網奪6連勝

塔圖姆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今做客籃網得比賽，雙方一路拉鋸到第4節讀秒階段，厄文（Kyrie Irving）切入投籃沒進，不過奮力抓下進攻籃板，傳給埋伏底線的「超級新人」塔圖姆（Jayson Tatum）砍進致勝三分球，終場塞爾提克以87：85險勝籃網，奪下近期的6連勝。

今日比賽雙方打出一場精彩拉鋸戰，比分差距始終咬在個位數，關鍵末節一開局，塞爾提克靠著史馬特（Marcus Smart）接連得分，不過籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）也不甘示弱，每當球隊落後總能投進追平球。

進入最後1分半時，汀維迪切入投進逆轉球，幫助籃網取得1分領先，下波進攻塔圖姆接獲厄文助攻，切入暴扣幫助綠衫軍再度逆轉取得1分領先。隨後汀維迪切入投籃放槍，厄文帶球反擊雖沒放進，不過奮力抓下進攻籃板，助攻給塔圖姆砍進致勝三分球，幫助球隊收下6連勝。

而籃網在最後一波進攻時，禁區大將卡羅（DeMarre Carroll）在爭搶進攻籃板時不慎弄傷右膝痛苦倒地，最後在隊友攙扶下離開球場。

綠衫軍「超級新人」塔圖姆今天攻守俱佳拿下14分6籃板，防守方面送出生涯新高6火鍋及3抄截，厄文拿下全場最高21分6籃板4助攻，史馬特也有11分3籃板3助攻3抄截進帳。

籃網方面汀維迪貢獻20分3籃板3助攻，J.哈里斯（Joe Harris）繳出10分12籃板雙十成績。

厄文。（歐新社）