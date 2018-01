NBA》小牛改名「獨行俠」 美網友酸：史上最爛翻譯（影音）

〔體育中心/綜合報導〕達拉斯小牛隊日前宣佈更改中文名為「獨行俠」,還找來自家球員向中文球迷正式介紹新隊名,但這個新名稱外界褒貶不一,消息傳回美國球迷耳裡,更有不少人認為新隊名不適當。

有許多懂中文的美國球迷在「獨行俠」官方推特下方留言,「翻成獨行俠?我不懂?」、「我比較喜歡烈駒」、「獨行俠是我聽過最爛的隊名翻譯」、「我覺得翻成種馬或烈駒都不錯」、「有點愚蠢,雖然獨行俠意思很接近,但這音韻念起來很糟,感覺會被拿來惡搞」

After receiving more than 100k votes from Chinese fans, we just revealed our new Chinese team name during our @tencentnba broadcast. We're proud to introduce 独行侠!



收到10萬多個投票後,我們很興奮地公佈由你們球迷決定的新隊名:達拉斯獨行俠!#独行侠加油 https://t.co/LV7UDNZSzw pic.twitter.com/scOh7SrexE