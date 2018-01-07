NBA》小牛改名「獨行俠」 美網友酸：史上最爛翻譯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯小牛隊日前宣佈更改中文名為「獨行俠」，還找來自家球員向中文球迷正式介紹新隊名，但這個新名稱外界褒貶不一，消息傳回美國球迷耳裡，更有不少人認為新隊名不適當。

有許多懂中文的美國球迷在「獨行俠」官方推特下方留言，「翻成獨行俠？我不懂？」、「我比較喜歡烈駒」、「獨行俠是我聽過最爛的隊名翻譯」、「我覺得翻成種馬或烈駒都不錯」、「有點愚蠢，雖然獨行俠意思很接近，但這音韻念起來很糟，感覺會被拿來惡搞」