NBA》火箭傷病影響大 近9戰慘吞7敗

T.哈里斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日活塞坐鎮主場迎戰火箭。休士頓在少了發動機之一的「大鬍子」哈登（James Harden）的情況下，保羅（Chris Paul）展現頂級控衛本色，繳出得分助攻「雙十」的表現。無奈擋不住活塞6人得分上雙的攻勢，終場以101：108輸給汽車城，近9戰吞下7敗。

首節雙方打的激烈，而火箭板凳暴徒G.格林（Gerald Green）連續命中三分，幫助球隊拉開比分，第一節結束火箭37：31領先。次節火箭進攻效率開始下降，活塞急起直追，此後雙方陷入僵持，休士頓帶著1分領先進入下半場。

第三節火箭在進攻依然無法串連，活塞趁機打出一波15：2的攻勢將領先優勢拉開到兩位數，此後汽車城佔據領先，帶著11分領先進入第四節。最決勝節，地主將分差維持在10分左右，最終以108：101力壓火箭。

火箭E.戈登（Eric Gordon）15分3籃板7助攻、保羅16分7籃板13助攻、卡培拉（Clint Capela）14分11籃板2火鍋；活塞T.哈里斯（Tobias Harris）27分8籃板、I.史密斯（Ish Smith）17分3籃板4助攻、拜克斯（Dwight Buycks）16分2籃板2助攻。