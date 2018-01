〔體育中心/綜合報導〕本季籃球場上多災多難,繼塞爾提克海沃德(Gordon Hayward)、籃網林書豪受傷報銷後,又有一名球員以恐怖的形式受傷,且嚴重的話可能造成終生癱瘓。

效力土耳其籃球聯賽費內巴切的美國外援拿那利(James Nunnally),今天在一場比賽中因灌籃後不慎重摔,隨即昏迷被球場人員抬下場,儘管經球團緊急治療後拿那利已恢復意識,但因他落地時是由頸部直接落地,院方評估有可能留下嚴重後遺症,最嚴重可能終生癱瘓。

拿那利今年才27歲,來自美國加州聖荷西,身高201公分、體重90公斤,畢業於聖塔巴巴拉大學,曾參加2012年NBA選秀會,最後仍以落選坐收,不過他也曾短暫登上NBA舞台,效力過老鷹與七六人,生涯共出賽13場,平均只有3.4分的貢獻。

Prayers for James Nunnally.

We hope he is fine.pic.twitter.com/xJGsSBZ3M5