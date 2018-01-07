NBA》溜馬一哥強勢回歸 領軍痛宰公牛止5連敗

歐拉迪波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今主場迎戰公牛，靠著一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）傷癒復出展全能身手，攻下23分6籃板9助攻5抄截，帶領溜馬以125：86痛宰公牛，中止近期5連敗。

比賽一開始歐拉迪波攻守兩方面都表現優異，首節就貢獻9分及5抄截，幫助溜馬建立領先優勢。進入第2節，溜馬靠著替補陣容包括T.J.利夫（T.J. Leaf）及沙波尼斯（Domantas Sabonis）連續三分球及切入得分，幫助溜馬將分差拉開至20分差，隨後一哥歐拉迪波換回場上後持續擴大領先，半場打完溜馬以64：37取得大幅領先。

進入下半場溜馬砲火仍然兇猛，第3節在攻下37分，讓公牛無法翻身，比賽也早早進入垃圾時間，終場溜馬以125：86痛宰公牛，中止近期5連敗。

溜馬一哥歐拉迪波攻下23分6籃板9助攻5抄截，沙波尼斯板凳出發攻下22分5籃板1火鍋，T.J.利夫也有15分6籃板進帳。

公牛主力後衛J.哈勒戴（Justin Holiday）手感冰冷，全場14投僅2中，其中三分球9投1中，攻下6分4籃板，瓦倫泰（Denzel Valentine）貢獻15分5籃板1助攻2抄截。

沙波尼斯。（法新社）