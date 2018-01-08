拓荒者雙槍挑戰馬刺一哥 今日賽事預告與轉播

拓荒者「雙槍」麥考倫（C.J. McCollum）與里拉德（Damian Lillard）。（法新社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽持續開打，波特蘭拓荒者將坐鎮主場挑戰聖安東尼奧馬刺隊。拓荒者近5場比賽取得3勝2敗的成績。陣中「雙槍」麥考倫（C.J. McCollum）與里拉德（Damian Lillard）場均分別可以貢獻21.2分、24.9分，將是拓荒者能否贏球的關鍵。拓荒者目前以20勝18敗排在西部第七，本場比賽能否擊敗強敵馬刺，並且取得二連勝呢？

而馬刺一哥雷納德（Kawhi Leonard）傷癒歸隊後的8場比賽，球隊戰績平平只取得4勝4敗的戰績，但上一場比賽擊敗太陽後已取得2連勝，本場比賽雷納德能夠帶領球隊擊敗拓荒者取得3連勝嗎？

另外，值得一提的是馬刺替補小前鋒貝坦斯（Davis Bertans），貝坦斯近3場比賽從板凳出發分別攻下10、13、12分，他的好表現將會是馬刺隊的一枚活棋。精采比賽，請球迷們不要錯過囉！

NBA例行賽

10:00 馬刺@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育一台

2018 PGA 美巡賽

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