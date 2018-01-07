棒球》木棒聯賽開打 穀保高一主砲林吳晉瑋2戰開轟

2018/01/07 21:38

106學年度高中木棒聯賽，穀保家商高一主砲林吳晉瑋2戰已敲2轟。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕106學年度高中木棒聯賽前天（1月5日）開打，第一階段賽程穀保家商出賽2場，陣中高一主砲林吳晉瑋已敲2轟，分別是5日對東石高中敲3分砲、6日對大德工商轟陽春砲，都在稻江管理學院棒球場，目前暫居全壘打榜首，這兩戰穀保都以10:0大勝對手。

下個月才滿16歲的林吳晉瑋，今年從台東新生國中畢業後升上穀保家商，才高一就扛穀保第5、6棒，擔任先發三壘手，他是2014年亞洲少棒錦標賽、2016年U15世界盃、2017年亞洲青少棒錦標賽國手，大賽經驗豐富。

值得一提的是，剛結束的MAZDA台日青棒賽，穀保對岐阜縣明星隊之戰，鎮守三壘大關的林吳晉瑋接到內野強勁滾地球後，身體已在界外區，他奮力一甩，球筆直進入一壘手手套將打者刺殺出局，臂力驚人。

翻閱歷史，95學年度高中木棒聯賽，花蓮體中重砲手陳俊秀9戰狂敲4轟，38打數敲21安，打擊率高達5成53，安打、全壘打、打擊率皆居榜首，對平鎮高中之戰陳俊秀還締造完全打擊紀錄，技驚四座，堪稱木棒聯賽史上最經典打者。

歷年高中木棒聯賽穀保奪4冠居首，高苑工商奪3冠居次，南英商工2冠排名第3，平鎮高中、西苑中學、興大附農（前身為台中高農）、北科附工（前身為桃園農工）各1冠，105學年度高中木棒聯賽冠軍為平鎮。

相關關鍵字： 高中木棒聯賽

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