中職》小球員愛學花俏守備 陳江和：先顧基本功

陳江和（左）指導學員守備動作。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中信兄弟彭政閔成立的「台灣火星人運動發展協會」，今開辦訓練營，免費指導30名國中球員，隊友陳江和的守備指導非常強調基本功，他提醒小朋友：「這些訓練很簡單，但越簡單越不容易，必須持續練習。」

首屆火星人訓練營主要指導106學年度國中軟硬式棒球聯賽的球員，陳江和負責守備項目，他指出，很多小朋友想學大聯盟選手的華麗守備動作，但透過今天訓練，讓他們知道要做花俏動作前，必須先從基本功顧好。

陳江和說，自己小時候也是身形瘦小，但不想輸給身材高大的學長，於是不斷練習，還有更多細節要注意。他叮嚀學員，打棒球沒那麼簡單，大家看到職業球員做出高難度守備動作，都是從基礎而來，必須一再練習基本動作，不能輕忽。

陳江和示範守備動作。（記者陳志曲攝）

此次訓練營從一般營隊少見的運動心理課，到體能、投、打、守全方位訓練，傳授能在家自主訓練的方式，陳江和逐一指導動作，令許多小球員印象深刻。

中信體能教練朱偉銘也十分用心規劃體能課程，這是小朋友較少接觸的領域，他設計超過10個動作，包括下半身肌力訓練，他說，「下半身和核心訓練非常累，所以容易排斥，但這非常重要。」

朱偉銘表示，小朋友主要是培養他們對身體訓練的興趣，以棒球需要的肌力訓練為主，且是在家也能利用簡易器材練習的方式。

就讀新竹成德國中的吳秉恩是學員之一，2015年曾獲U12世界盃明星一壘手獎，從中職投手營、打擊營到火星人訓練營，全都參與，他說：「多學點東西，希望能更進步。」

吳秉恩以投手、三壘為主，對陳江和的守備指導、朱偉銘的體能訓練印象深刻，陳江和強調基本功，他也牢記在心，「基本功很重要，還有些是學校教練沒講過的，很多體能動作也是新嘗試。」

3大營隊各具特色，吳秉恩昨結束中職打擊營，馬上接著火星人訓練營，雖然很累，但收穫滿滿。他說，許多教法與學校的有所不同，多看多學，對自己有用的就持續練習。