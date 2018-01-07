中職》親身試驗新訓練 彭政閔：慶幸能分享所學

彭政閔今天在北市南港高工舉辦首屆火星人訓練營。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕去年成立「台灣火星人運動發展協會」，中信球星「恰恰」彭政閔一直希望能傳承所學，包括去年赴美自主訓練的收穫。儘管這些美式經驗來得晚，但他說，很慶幸還能學到東西，「有好收穫最重要，才可以分享給更多人。」

「懂得自我訓練很重要，否則無法知道自己缺乏什麼。」彭政閔說：「很多東西如果早點發現，幫助應該很大，30歲過後，我都讓自己當試驗品去訓練，很慶幸還可以學到東西，在球員時期實驗。」

恰恰今天開辦首屆火星人訓練營，以國中生為對象，教導他們運用投球、打擊、守備的基本觀念，可在家自己練習，強調基本功，並強化下半身運用。

彭政閔（左）指導學員打擊動作。（記者陳志曲攝）

指導過程中，彭政閔發現台灣球員較少運用下半身的問題，「當然有些小朋友身材沒那麼好，很多打擊動作受限，可透過這些訓練加強。」

恰恰也教學員釋放力量，讓身體記憶，有助下半身更穩、更能施力，日復一日訓練，投球、打球都會更強勁，他笑說：「重點是一定要安全，別把家裡東西打破了。」

恰恰表示，去年赴美發現很多美國小朋友7、8歲就開始訓練，因此希望台灣選手也能早點接觸，「現在從國中生開始教，或許以後也會指導少棒球員，讓小朋友更早學到我們的經驗，包括力量釋放和自主訓練。」

彭政閔還安排運動心理課程，邀師大運動心理學博士季力康主講。他說，小朋友若能趁早接觸運動心理學，身心靈會更健全，以面對比賽和壓力，也盼孩子們先學到快樂打球。

恰恰近幾個月和好友籌備訓練營，自主訓練也沒輕忽，對於新球季的準備狀況，他說：「都不錯，身體肌力和各方面都維持得很好。」

彭政閔（左）指導學員打擊動作。（記者陳志曲攝）