NBA》球爸怒噴湖人教頭沒路用 「沒人想為他打球」

「球爸」拉瓦波爾（右）陪伴球二弟、三弟遠征立陶宛，不忘關心長子波爾與湖人的比賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕向來在媒體有話直說的「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）陪著兒子們遠赴立陶宛，仍心繫長子「球哥」波爾（Lonzo Ball）在NBA的比賽，然而球哥復出沒能終止湖人連敗潮，也讓球爸忍不住為兒子出氣，直指問題出在湖人教頭華頓（Luke Walton）身上。

湖人前役94：108敗給黃蜂，因為肩傷好不容易自12月23日休息多場比賽，波爾復出僅打27分鐘，拿下11分4籃板5助攻，球爸對此不高興表示，湖人整支球隊已不想再為華頓效力，波爾看起來也對此感到厭煩，「Luke無法控制球隊，你能清楚看到球員們不再聽他的話打球。Lonzo看起來不錯，但感覺不太爽，我不知道湖人在幹嘛，既然他準備上場，就讓他盡情去打啊，不要管上場時間限制這些東西。」

即使不只一次對外批評華頓和教練團，拉瓦波爾對湖人的「藍圖」仍提供不少見解，除了力薦才剛到立陶宛準備出賽的球二弟LaMelo追隨大哥一起到洛杉磯效力，另外還「預言」季末自由球員最大咖詹姆斯（LeBron James）將來到湖人，建議球團投重本搶人，不過他也說，就算湖人簽下詹姆斯，華頓依舊不是紫金軍團最適合掌兵符的人。