NBA》淡定回應「球爸」 湖人總仔：球隊大家都會挺我

湖人主帥華頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管「球哥」波爾（Lonzo Ball）傷癒歸隊，湖人近期仍吞下難堪的9連敗，也讓陪著兩個兒子遠赴立陶宛「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）怒噴湖人主帥華頓（Luke Walton），而對於球爸的指責，華頓在受訪時倒是十分不以為然。

「我很清楚球隊絕對會支持我，我現在唯一關心的就是如何帶領球隊、如何備戰比賽，如何努力工作為球隊爭取到最大的贏球機會，我很清楚管理層與球隊都會挺我的」華頓說道。

其實這已經不是球爸第一次怒轟華頓了，去年11月，球爸就曾怒嗆教練團：「他們不知道怎麼教我兒子。」，不過對於這一次球爸又來挑釁，華頓依舊顯得非常淡定。

「我很好，這些事不會讓我感到困擾，不過現在我唯一擔心的就是Lonzo（波爾），希望他在比賽時不會因此受到影響。老實說，因為我不會覺得困擾，所以我與他（波爾）的關係，根本不會受這些事的影響。」

而被問到「球爸」的口無遮攔，是否會影響湖人對未來的決策時，華頓倒是意味深長的回覆：「我希望不會！」

球爸曾多次公開批評湖人球員或教練，砲轟他們在場上的決策或是用人調度失當，屢出狂言攻佔大幅媒體版面，湖人之前也因此限制媒體賽後不得於特定區域訪問球員親屬，形成另類的「球爸條款」。

「球爸」拉瓦波爾。（資料照，法新社）