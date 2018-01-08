NBA》波辛傑斯29分領頭 尼克賞獨行俠3連敗

波辛傑斯繳全場最高29分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今做客獨行俠，靠著一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）攻下全場最高29分8籃板、J.傑克（Jarrett Jack）末段關鍵進球和李伊（Courtney Lee）四罰俱中，終場以100：96賞獨行俠3連敗。

本戰開賽獨行俠狀況慘烈，打了3分半鐘1分未得，直到H.巴恩斯（Harrison Barnes）外線命中才突破僵局，反觀尼克多點開花，一度取得雙位數優勢，首節打完以33：25領先。

次節獨行俠不斷進攻得手，可惜沒能有效防守，讓歐昆恩（Kyle O'Quinn）在籃下狂拿8分，不過史密斯（Dennis Smith Jr.）飆進壓哨三分彈，半場結束獨行俠追至4分差。

易籃後，雙方你來我往，前三節打完尼克75：71領先。決勝節尼克率先打出13：3的小高潮，將分差擴大到12分，沒想到進攻突然當機，獨行俠回敬一波15：2的攻勢，兩隊以92分打平，好險關鍵時刻J.傑克投進致勝球、李伊穩罰，獨行俠巴瑞亞（J.J. Barea）外線失手，尼克就以4分帶走勝利。

J.傑克關鍵進球助隊鎖住勝利。（美聯社）

尼克除波辛傑斯外，板凳出發的歐昆恩拿下15分11籃板，坎特貢獻13分18籃板，J.傑克12分8助攻，李伊11分。

獨行俠方面，H.巴恩斯攻下25分7籃板最搶眼，麥休斯（Wesley Matthews）進帳14分，史密斯、梅傑里（Salah Mejri）及巴瑞亞分別拿下11分。

H.巴恩斯。（資料照，美聯社）