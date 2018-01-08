高球》差點一杆進洞！ 世界球王D.強森美巡冠軍高球賽奪冠（影音）

世界球王D.強森。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕世界球王D.強森（Dustin Johnson）於台灣時間今天上午，以4回合總計268桿，捧起美巡賽2018年第1場比賽，Sentry冠軍高球賽的冠軍盃。

D.強森今天在最後一回合打下1個老鷹、8個博蒂，只有1個柏忌，65桿完賽。他以4回合總計268桿，8桿之差輕易贏得生涯第17場美巡賽冠軍。

他在433碼、標準桿4桿下坡的第12洞，開球之後小白球浴著下坡一路滾上果嶺，還直奔洞口，最後停在洞前2吋，差點在4桿洞打出一桿進洞，成了今日最佳的1球。

這場比賽只有去年拿過冠軍的34位選手獲邀參加，強森在第3回合打出66桿之後就躍居領先，今天出發依舊打得很順，前9洞賺了4隻小鳥，進入後9洞D.強森雖在第11洞短洞開球下沙吞柏忌，但馬上在第12洞精彩獵鷹，接著從第14洞起又連抓3鳥，把其他對手遠遠拋在身後。新年第1役就奪冠，也讓D.強森率先取得這場比賽明年的參賽資格，世界球王的位置也坐得更穩。

西班牙選手朗姆最後5洞賺進3鳥，以276桿，超越美國的哈曼，1桿之差搶得第2名。哈曼最後1洞攻果嶺時偏左掉進障礙區，雖然第3桿脫困，但這個5桿洞沒賺到博蒂，以277桿退至第3名。