NBA》太陽爆氣轟17顆三分球 魏少大三元又淪刷數據

魏少大三元救不回雷霆，客場遭太陽板凳虐殺。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆今日迎來客場三連戰最末役，想不到卻在鳳凰城踢到大鐵板，即便魏斯布魯克（Russell Westbrook）繳出「大三元」，卻碰上太陽大軍爆氣演出，單場轟進17顆三分球，也讓魏少三雙秀淪為刷數據表演，雷霆以100：114不敵太陽。

雷霆上半場就處在落後，且第三節也無法有效縮小差距，第四節他們先由替補陣容出征，卻被太陽板凳欺壓，最多還落後達18分，宣告雷霆無緣在客場取勝。

魏斯布魯克刷出本季第14張「大三元」成績單，他出手21次命中11球，繳出26分、10籃板及11助攻，P.喬治（Paul George）19分、8籃板與5助攻；安東尼（Carmelo Anthony）攻下14分；中鋒亞當斯（Steven Adams）18分、5籃板，無奈其餘隊友無人得分上雙。

太陽新一哥D.布克（Devin Booker）17投6中，包括5顆三分球，罰球12罰9中，攻下26分；華倫（TJ Warren）23分、5籃板。替補中鋒班德（Dragan Bender）砍進生涯新高6顆三分球，攻下生涯新猷20分外帶6籃板、4助攻；菜鳥J.傑克森（Josh Jackson）繳出17分、10籃板及5助攻，籃板、助攻都是生涯新高，有兩人絕佳的表現加持，太陽板凳共得48分也大勝雷霆的21分。

太陽新一哥布克（左）貢獻5顆外線，豪取26分。（美聯社）