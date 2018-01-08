NBA》新科狀元臨近復出？ 佛爾茲參加完整「5對5」訓練

七六人狀元佛爾茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人本季狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）因右肩傷勢，之前被宣布無限期缺賽，今天傳出好消息，佛爾茲已參加了完整的5對5訓練，看來近期就有望能夠重回球場。

去年七六人換得選秀狀元籤，簽下後衛佛爾茲，外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯（Ben Simmons）連線，一同打天下。不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝，雖趕上開季，但他從板凳出發，出賽4場平均打了19分鐘，繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績，不盡理想，右肩膀也有疼痛等傷勢，不得不暫時休息。

而今天根據七六人隨隊記者Jessica Camerato在推特上指出，七六人總教練布朗（Brett Brown）在受訪時透露，佛爾茲已經參加完整的5對5訓練，不過明確復出時間仍未定。

Fultz did 5-on-5 full contact practice today. Return to play still TBD. — Jessica Camerato （@JCameratoNBCS） 2018年1月7日

看完佛爾茲的5對5訓練，布朗對於這位新科狀元的狀況非常樂觀，認為佛爾茲在今天的訓練中看起來很不錯，上籃動作也十分完美。

而在台灣時間本週五，七六人將會和塞爾提克一起赴倫敦，參加NBA的海外例行賽，不過布朗表示，他不認為會讓佛爾茲在那場比賽中上場。