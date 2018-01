NBA》新科狀元臨近復出？ 佛爾茲參加完整「5對5」訓練

七六人狀元佛爾茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人本季狀元郎佛爾茲(Markelle Fultz)因右肩傷勢,之前被宣布無限期缺賽,今天傳出好消息,佛爾茲已參加了完整的5對5訓練,看來近期就有望能夠重回球場。

去年七六人換得選秀狀元籤,簽下後衛佛爾茲,外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯(Ben Simmons)連線,一同打天下。不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝,雖趕上開季,但他從板凳出發,出賽4場平均打了19分鐘,繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績,不盡理想,右肩膀也有疼痛等傷勢,不得不暫時休息。

而今天根據七六人隨隊記者Jessica Camerato在推特上指出,七六人總教練布朗(Brett Brown)在受訪時透露,佛爾茲已經參加完整的5對5訓練,不過明確復出時間仍未定。

Fultz did 5-on-5 full contact practice today. Return to play still TBD.

看完佛爾茲的5對5訓練,布朗對於這位新科狀元的狀況非常樂觀,認為佛爾茲在今天的訓練中看起來很不錯,上籃動作也十分完美。

而在台灣時間本週五,七六人將會和塞爾提克一起赴倫敦,參加NBA的海外例行賽,不過布朗表示,他不認為會讓佛爾茲在那場比賽中上場。

“I thought it looked good. I thought his rise up looked pretty good.” - Brett Brown talks about Fultz’s fundamentals in practice today pic.twitter.com/xmNVFtoecH