NBA》吉諾比利神取26分成空 馬刺慘遭拓荒者最後5.9秒絕殺

〔記者林岳甫／綜合報導〕拓荒者里拉德、馬刺雷納德今日都高掛免戰牌，拓荒者由麥考倫（CJ McCollum）在最後5.9秒投進致勝二分球，以111：110險勝馬刺，也讓馬刺「不老傳奇」吉諾比利（Manu Ginobili）26分本季個人新高白搭。

吉諾比利26分創本季個人新高。（USA TODAY）

雷納德開季因右大腿傷勢缺陣27場，好不容易傷癒歸隊，這回又因左肩不適得休兵，至於何時能重返戰場也無法確定；里拉德因右小腿拉傷，也無緣在自家主場迎接馬刺的到來。

頂替里拉德上場的奈皮爾（Shabazz Napier）在第三節表現精彩，單節11分進帳，幫拓荒者以平手進入末節；馬刺、拓荒者在第四節持續廝殺，吉諾比利單節進帳13分，馬刺也靠著K.安德森（Kyle Anderson）13.4秒兩罰俱中，取得1分領先，拓荒者麥考倫（CJ McCollum）在5.9秒回敬一記拋投，黑衫軍握有最後一擊，可惜艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）無法投進。

致勝功臣麥考倫25分、5籃板及7助攻；中鋒納基奇（Jusuf Nurkic）17分、13籃板；奈皮爾15分、7助攻和5籃板；板凳部分，哈克雷斯（Maurice Harkless）出手10次命中7球，包括3顆三分球，貢獻19分；柯林斯（Zach Collins）9分。

功虧一簣的馬刺，艾德瑞吉繳出30分、11籃板「雙十」成績單；吉諾比利15投9中，包括6顆三分球，貢獻26分；P.加索（Pau Gasol）16分、9籃板與5助攻；佛比斯（Bryn Forbes）拿到10分。

麥考倫放進關鍵一擊絕殺馬刺，成為拓荒者贏球英雄。（取自NBA）