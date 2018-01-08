NBA》8人得分上雙 湖人大勝老鷹終結9連敗

英葛蘭砍全隊最高20分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰老鷹，合計多達8人得分上雙，英葛蘭（Brandon Ingram）攻下全隊最高20分7助攻，洛城大軍終場以132：113血洗老鷹，終結9連敗低潮。

開賽老鷹以一波10：2展開攻勢，暫停過後英葛蘭連拿3分穩住局面，後半段湖人在B.羅培茲（Brook Lopez）外線命中後反超比數，隨後庫茲瑪（Kyle Kuzma）投進壓哨球，首節湖人小贏2分。

次節湖人板凳發威，克拉克森（Jordan Clarkson）連拿5分領軍打出一波8：0的小高潮，將分差擴大到雙位數，中段更一度擴大到20分，反觀老鷹只能靠著施洛德（Dennis Schroder）稍為穩住局面，半場打完湖人66：48領先。

克拉克森替補出賽表現亮眼。（美聯社）

易籃後，湖人持續猛攻，儘管貝茲莫（Kent Bazemore）跳出來連拿8分，湖人始終維持10分以上的優勢，前三節打完湖人領先16分。決勝節老鷹仍無法拉近比數，比賽早早進入垃圾時間，最終湖人就以19分大勝老鷹。

湖人除英葛蘭外，以克拉克森的18分最搶眼，藍道（Julius Randle）拿下15分9籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、庫茲瑪分別進帳14分，波爾（Lonzo Ball）13分10籃板，南斯（Larry Nance Jr.）13分，哈特（Josh Hart）12分，合計有4位板凳球員得分破10。

老鷹主控施洛德攻下27分5助攻全場最高，貝茲莫、J.柯林斯（John Collins）各拿下15分。

施洛德攻下27分5助攻全場最高。（美聯社）