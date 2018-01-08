網球》澳網大咖棄賽潮 前球后阿莎蓮卡爭兒子監護權也不打了

兩屆澳網女單冠軍的阿莎蘭卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇年度四大滿貫率先登場的澳洲公開賽，即將在元月15日開打，近來卻爆發「大咖棄賽潮」，包括兩屆澳網女單冠軍的阿莎蘭卡（Victoria Azarenka）為爭取兒子監護權，決定退出墨爾本公園角逐行列。

「很不幸的，阿莎蘭卡今年無法前來澳洲，澳網是她最愛的賽事之一，她很期待明年重返墨爾本。」澳網大會主席提列（Craig Tiley）遺憾表示，這位28歲的雅白俄羅斯名將，已繼美國傳奇老將小威廉絲（Serena Williams）、「英國希望」穆雷（Andy Murray）、日本「網球王子」錦織圭等頂尖球星之後，跟著放棄四大賽開季的南半球硬地盛事。

阿莎蓮卡2012年首嘗大滿貫冠軍滋味就在澳網，隔年還風光衛冕，但她感情之路走來不順，2016年底和男友麥凱格（Billy McKeague）共迎寶貝兒子誕生，不久兩人又宣告分手，甚至反目成仇打起監護權官司。名氣響亮如阿莎蓮卡，其實去年只打兩站比賽，女單世界排名已滑落至210，卻仍獲澳網外卡，只是上週她也被迫退出奧克蘭女網暖身，只因纏訟期間她無法離開兒子所在的美西加州。

兩屆澳網女單冠軍的阿莎蘭卡。（美聯社）