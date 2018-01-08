2018富邦盃少棒邀請賽 歷屆威廉波特代表隊將交手

富邦盃少棒即將開打。（主辦單位提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2018開年台灣首場少棒盛事，第四屆「2018富邦盃少棒邀請賽」將於1月23日（二）至1月28日（日）火熱開戰，堪稱威廉波特選拔賽前哨站，今年參賽隊伍數再創新高，總計22支少棒勁旅（包含激戰組16隊；友誼組6隊），於臺北青年公園棒球場、新生公園棒球場與重新棒壘球場等三個球場展開對戰。

作為國內少棒小將們前進威廉波特前哨站，自2016年起，富邦盃少棒邀請賽即採用世界少棒錦標賽（LLB）賽制，讓所有參賽的小將們可以提前適應（LLB）賽制的內容與規則，為威廉波特選拔賽暖身。

今年16所激戰組參賽學校中，除臺北市東園國小、彰化縣東山國小以及桃園市龜山國小，前三屆富邦盃少棒邀請賽冠軍隊伍全數到齊外，過去曾代表臺灣組成威廉波特代表隊的七所學校，包含臺北東園、桃園龜山、桃園中平、臺中力行、臺南協進、高雄復興以及高雄中正國小等傳統少棒強校全數參戰，這7支傳統勁旅過去總計代表台灣出征威廉波特16次。

激戰組參賽名單：

臺北市東園國小、臺北市福林國小、臺北市社子國小、新北市興穀國小、新北市新埔國小、新北市汐止國小、桃園市龜山國小、桃園市中平國小、桃園市仁善國小、臺中市力行國小、彰化縣東山國小、臺南市協進國小、高雄市復興國小、嘉義縣和興國小、高雄市中正國小、臺東縣豐田國小。

友誼組參賽名單：

臺北市建安國小、臺北市健康國小、臺北市龍山國小、新北市大豐國小、新北市民安國小、臺東縣長濱國小。

本屆參賽隊伍歷年代表參與威廉波特：

代表學校 參賽年份

臺北市東園國小 2003/2008/2015/2017

桃園市龜山國小 2009/2012

桃園市中平國小 2013/2016

臺中市力行國小 1992/2005/2014

臺南市協進國小（府城巨人少棒） 1971/1973

高雄市復興國小 1996/2010

高雄市中正國小 1989