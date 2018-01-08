業餘》興富發、台電搶下季後賽資格 高塩將樹奪投手雙冠王

2018/01/08 21:44

爆米花個人獎項出爐，高塩將樹抱走勝投、防禦率雙冠王。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18爆米花棒球聯盟例行賽於今日正式結束，總計180場例行賽中扣除因天氣因素而取消的52場比賽，十隊在兩個月中完成了128場比賽，其中崇越隼鷹更是出賽35場為最多，經過兩個月的捉隊拚戰，最後進入季後賽的前三名名單也宣告出爐，合作金庫挾帶2017年春季聯賽及協會盃冠軍氣勢，以22勝7敗，勝率7成59一枝獨秀獨占鰲頭。

台北興富發（15勝10敗）與台灣電力（19勝14敗）則是鏖戰至最後才驚險地搶下季後賽資格，其中臺灣電力開賽初期飽受傷兵困擾，陣中主力分別因流行性感冒，受傷導致戰績不佳，所幸中段後球員紛紛歸隊，才迎頭趕上。

另外本屆比賽中，有國內優秀大專球員組成的亞運大學培訓隊，目的是為了使更多球員透過長期比賽中去磨練，並可讓2018年亞運教練團藉此觀察國內新生代球員與特色。

而大專球員們也展現年輕人拚勁，雖然期間適逢大專盃預賽，使得近三週時間球員更換頻繁，不過陣中如投手劉軒荅、鄭浩均、藍愷青以及野手王詩聰、俎品辰、陳晨威與李凱威等人精彩表現都讓外界看到未來新生代棒球希望。

爆米花例行賽個人獎如下：

勝投王：7勝 高塩將樹 （崇越隼鷹）

防禦率王：1.57 高塩將樹

救援王：6次救援成功 王翔鷹（台灣電力）

打擊王：0.419 李育全 （台灣電力）

打點王：29打點 黃義坤（崇越隼鷹）

全壘打王：4轟 王偉傑（台南市）

安打王：51安 黃義坤

盜壘王：8盜 廖傑陞（新北市）

相關關鍵字： 爆米花聯盟 業餘

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