國際奧會為北韓參加冬奧延後報名期限

〔中央社〕國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，已經為北韓參加冬季奧運「延後報名期限」。

IOC發言人針對北韓派代表團赴南韓平昌參加冬奧事宜告訴法新社：「我們將盡可能保持彈性。」

兩韓9日將在板門店停戰村展開兩年多以來首度的正式對話，針對北韓參與2018年冬奧事宜進行討論。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）預定本週稍晚在瑞士洛桑（Lausanne）的IOC總部與北韓國際奧會委員張雄展開會談。

IOC指出：「我們歡迎大韓民國和朝鮮民主主義人民共和國政府即將展開的會談。」

「IOC已跟雙方持續討論很長的時間。儘管尊重聯合國的制裁，我們對於延後報名期限的態度開放，也將就北韓運動員在資格審查程序上提供援助。」

共同社報導，張雄7日表示，北韓「很可能參加」2月9至25日舉行的平昌冬奧。

2名北韓運動員取得冬奧參賽資格，分別是花式滑冰選手廉太鈺（Ryom Tae-Ok）和金柱希（Kim Ju-Sik），不過平壤方面錯過去年10月30日的最後期限，沒有向國際滑冰總會（International Skating Union）確認兩人將會參賽。

IOC今天在聲明中強調其「確保合格運動員能夠參賽，超越各種政治緊張和分歧的一貫立場」。

「考量朝鮮半島非常特殊的情勢，相關各方必須做出政治承諾，讓這樣的參賽成為可能。」

「一旦這種政治承諾確定，IOC將會做出最後的決定。」