NBA》CPR連線失敗不打緊 雷霆鐵了心想續留喬治

雷霆本季戰績至今不如預期。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管「CPR連線」成效不如預期，但雷霆鐵了心不打算更動陣容，美媒透露雷霆態度堅定，確定不會在本季交易球星P.喬治（Paul George），盼能在季後端出新約繼續留人。

雷霆本季找來安東尼（Carmelo Anthony）與P.喬治，與一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）組三巨頭共圖大業，然而開季至今僅獲22勝18敗，暫居西部第五的結果差強人意，隨著本季交易截止日即將到來，P.喬治提前被交易的傳聞掀起話題，但知名記者Adrian Wojnarowski指出雷霆留人態度堅定，還打算在季後續約希望留下P.喬治。

美媒指出，P.喬治將在今年季後恢復自由之身，轉戰家鄉球隊湖人的可能性相當濃厚，來自洛杉磯、從小就是湖人球迷的P.喬治已多次表達自己對湖人的熱愛，傳言當時溜馬之所以願意將身為球隊臺柱的P.喬治交易到雷霆，極大的考量就是害怕終究留不住獨鍾湖人的P.喬治。

P.喬治為與兩大球星搭檔，各項數據皆下滑。（資料照，美聯社）

P.喬治上週受訪時曾說，到頭來只能由戰績排名、比賽結果，以及自己的感覺綜合來看決定是否正確，強調自己渴望的只有贏球、而且是在高水準層級的贏球，「所以我會在球季結束以後再來決定（未來動向），我喜歡我們現在所擁有的，我喜歡這裡的休息室氛圍、熱愛這個球隊，他們好得難以置信。」P.喬治說。

對於P.喬治近日交易傳聞四起，魏斯布魯克霸氣回應所有謠言將在球隊奪冠後全部消失，P.喬治則說：「能與russ組隊令人不敢相信，我想大家都已經知道我最後想去哪裡打球，但同一時間我也把這件事先放一邊，我很開心我現在在這，對於現況感到愉悅。」

P.喬治喊話喜歡雷霆。（資料照，法新社）