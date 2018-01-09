MLB》農場富足樂意交易 傳太空人看上海盜王牌

傳太空人看上海盜王牌柯爾。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕奪隊史首冠的太空人求賢若渴，老闆柯瑞恩（Jim Crane）透露球隊正積極招募一位大咖先發，自豪農場戰力深厚、樂意透過交易升級陣容，美媒指出太空人看上的是海盜王牌柯爾（Gerrit Cole），兩隊目前尚未做出回應。

大聯盟官網今撰文指出，太空人季後已向海盜接洽柯爾，將與洋基角逐這位上季的開幕戰先發，美媒推測太空人有可能端出外野手費雪（Derek Fisher）做為談判籌碼，建議從農場排名前二的Kyle Tucker或Forrest Whitley擇一搭配出售，但目前太空人和海盜兩隊尚未證實這筆交易提案。

27歲的柯爾上季防禦率4.26寫生涯新高，但203局投球送出196次三振表現回春，貢獻12勝重返球隊勝投王。柯爾效力海盜5年至今，除2016年因傷影響出賽僅拿7勝，其餘球季單季勝投數皆為球隊前二，2015年曾風光豪奪19勝，單季208局、202K及防禦率2.60皆為生涯最佳。

太空人老闆柯瑞恩今出席活動受訪時表示，球隊目前正在追求一位頂級先發，可能會從自由市場下手，也樂意透過交易升級球隊，但婉拒透露屬意的補強目標。目前太空人已確定有意追求達比修有和阿里耶塔（Jake Arrieta），合約相對便宜的光芒亞契（Chris Archer）也是可能對象。

大聯盟官網指出，太空人近幾年談成多筆交易補強大聯盟陣容，目前的農場資產仍足以讓他們繼續升級，太空人老闆對此自豪表示：「我們的農場系統戰力深厚，有些球員基本上是非賣品，但若有夠格的交易提案，有所動作也是明智之舉。」

太空人老闆樂意透過交易提升戰力。（資料照，法新社）