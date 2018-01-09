棒球》日本票選歷史最強球員 結果讓網友大吃一驚

大谷翔平被選為日本史上最強投手。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本節目《朝日電視台》舉辦「職業棒球總選舉」，邀請一萬名球迷投票選出「史上最強的職棒選手」，分為野手和投手，結果引起網友們兩極討論。

投手部分，還沒在大聯盟投出第1球的大谷翔平，因飆出日本最速的165公里，擊敗野茂英雄、甚至是日職神獸稲尾和久等人，高居史上第一，讓不少網友直呼「太奇怪」、「大谷很強，但實際上的成績呢？感覺是在選知名度。」

大谷不僅高居史上最強投手第一，在野手部分也居史上第四，僅次於鈴木一朗、王貞治和長嶋茂雄，在大聯盟一球未打的他，竟贏過美國175轟、日本332轟的松井秀喜，同樣讓網友認為太過造神。

有趣的是，該節目也選出最帥排行榜，由大聯盟日投達比修有獲選第一，大谷翔平則排在第三。

史上最強投手前10名

1・大谷翔平

2・野茂英雄

3・稲尾和久

4・金田正一

5・田中將大

6・江川卓

7・江夏豊

8・達比修有

9・上原浩治

10・桑田真澄

史上最強野手前10名

1・鈴木一朗

2・王貞治

3・長嶋茂雄

4・大谷翔平

5・松井秀喜

6・落合博満

7・野村克也

8・巴斯

9・金本知憲

10・内川聖一

最帥球員

1・達比修有

2・浅尾拓也

3・大谷翔平

4・坂本勇人

5・荒木大輔

6・小林誠司

7・伊藤準規

達比修有被選為最帥職棒球員。（資料照，美聯社）