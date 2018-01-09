NBA》「球隊成員說的才算數」 庫茲馬聲援總教練

球爸言論引發球員反彈。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）抨擊湖人總教練的言論慘遭球員駁斥，繼兒子波爾（Lonzo Ball）回應打臉老爸後，湖人新星庫茲馬（Kyle Kuzma）也挺身而出聲援總教練，強調外界雜音無需理會，隊上成員的意見才是重點所在。

屢出狂言的球爸日前受訪時高調開砲，直言湖人總教練華頓（Luke Walton）太過年輕無法掌控球隊，球員們根本不想為他打球，這番言論隨後引發球員與教練不滿，親生兒子波爾率先出面反駁老爸，強調不管總教練是誰自己都樂意效命。

湖人新星庫茲馬今也挺身而出為總教練護航，直言事情並非球爸所言，強調球隊輸球時，單場15投2中、球沒傳好、罰球沒進、發生失誤的人，並不是總教練而是他們，不能把所有的錯都怪在教練頭上，「這些當然是互相的，球員會搞砸、教練也會搞砸，全隊都必須負責。」庫茲馬說。

庫茲馬聲援總教練。（資料照，法新社）

談到外界砲轟總教練的聲浪，庫茲馬認為全都只是雜音，自己與總教練站在同一陣線，樂意為他打球，也確信絕大部分球員都是如此，包括球團高層都是。對於媒體日漸龐大的影響力，庫茲馬也有感而發表示：「社群媒體在生活中佔了很大部分，想躲也躲不掉，你得處理它、讓它隨之而去，別的世代的NBA球員不像我們一樣得應付這些事。」

庫茲馬隨後補充，表示球隊得像家人一般保持凝聚力，只聽那些真的有意義、與籃球相關的話，「真正重要的是球隊裡的每一個人，球隊連敗時常常會有很多聲音充斥耳邊，但真正要緊的只有湖人隊上的人。」庫茲馬說。

庫茲馬認為球隊成員才是重點。（資料照，美聯社）