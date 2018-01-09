MLB》避免新資仲裁 紅襪用110萬簽蝴蝶球投手萊特

蝴蝶球投手萊特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天宣布，完成33歲蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）以及史密斯（Carson Smith）的1年合約，避免新資仲裁，但紅襪陣中還有多名球員擁有薪資仲裁資格，讓球團傷透腦筋。

紅襪以1年110萬美元簽萊特，他上季因左膝傷勢僅出賽5場，有著1勝3敗防禦率8.25的表現，被上壘率高達1.88。萊特曾在2016年球季繳出13勝5敗防禦率3.33的優異成績，還入選明星賽；另外，萊特日前因家暴被捕，日後可能要面臨禁賽。

史密斯去年出賽8場都是後援，繳出1救援點、防禦率1.35的表現，每局被上壘率1.35，被打擊率為0.280。

史密斯。（資料照，今日美國）

紅襪陣中有多名球員擁有新資仲裁資格，包含游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）、外野手貝茲（Mookie Betts）、布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、霍爾特（Brock Holt）、捕手連恩（Sandy Leon）和瓦茲奎茲（Christian Vazquez）、E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、沃克曼（Brandon Workman）、左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）、凱利（Joe Kelly）等人，不少人為球隊主力。