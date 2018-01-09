NBA》騎士3先發慘、詹姆斯拿本季新低 遭灰狼痛宰28分

「大帝」詹姆斯只攻下10分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部勁旅騎士今日前往氣溫攝氏零下的灰狼主場出賽，全隊3大先發I.湯瑪斯、J.R.史密斯與洛夫手感也都降到冰點，且「大帝」詹姆斯也只攻下10分，最終騎士以99：127不敵投籃命中率逾50％的灰狼，也讓灰狼終結對戰騎士的6連敗。

騎士在客場打得荒腔走板，前三節都被灰狼攻下超過30分，最多陷入41分落後，等於提前舉白旗投降，I.湯瑪斯11投3中，拿到9分、3助攻，卻也有3失誤，且在第三節還被驅逐出場；J.R.史密斯7投皆墨，只靠罰球拿2分；洛夫7投1中，進帳3分。

詹姆斯在隊友手感冰冷之際，全場只進帳本季個人新低10分外帶8籃板、5助攻，至於騎士板凳部分，「閃電俠」魏德13分、6助攻；J.格林15投9中，拿到22分；射手柯佛投進5顆三分球，攻下19分，無奈先發表現太差，以懸殊比分在客場落敗。

對照客隊先發的低迷手感，灰狼4位先發湯斯、A.威金斯、J.巴特勒與吉布森都有不錯命中率，湯斯11投8中，進帳19分、12籃板；A.威金斯19投9中，攻下25分、6籃板；J.巴特勒13投7中，包括4顆三分球，攻下21分、8籃板及9助攻；吉布森13投8中，攻下16分、13籃板，灰狼本季當對方得分低於100分，他們戰績13勝4敗；若火力噴發攻下超過110分，灰狼19勝2敗。

J.巴特勒（左）。（今日美國）

J.格林15投9中，拿到22分。（美聯社）

I.湯瑪斯11投3中，拿到9分。（今日美國）