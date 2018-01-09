NBA》騎士慘敗 詹姆斯還創個人最慘表現

詹姆斯（左）、J.巴特勒（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以99：127輸球，遭灰狼慘電28分，「詹皇」詹姆斯（lebron james）整場僅得10分寫下本季新低，而他在場上的正負值為「-39」，更是例行賽生涯最差。

騎士此戰打得荒腔走板，先發5人僅詹姆斯得分超過10分，「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）7投0中，只靠罰球拿2分；「愛神」洛夫（Kevin Love）7投1中得3分，克勞德（Jae Crowder）4分，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）拿9分。

騎士先發5人合計只拿28分，表現完全不如板凳，騎士替補群一共拿了71分，以J.格林（Jeff Green）15投9中拿到22分最多。

詹姆斯全場8投4中、外加3罰1中，拿下10分、8籃板、5助攻、2阻攻的成績，另有3次失誤，在場上的正負值「-39」不但是本季最差、也是他生涯最糟；詹姆斯先前最低的場上正負值為-34，為2016年1月18日對決勇士所創下的成績。

另外，騎士先發5人僅I.湯瑪斯的場上正負值為「-20」外，其他4人都超過「-30」。

而根據ESPN統計，灰狼球星J.巴特勒（Jimmy Butler）生涯面對詹姆斯，兩人對戰成績為12勝5敗，J.巴特勒佔上風。

騎士慘敗。（美聯社）

騎士慘敗。（美聯社）