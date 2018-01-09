NBA》龍王勢不可擋 狂轟35分助球隊延長賽破網

德羅森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今天坐鎮主場迎戰暴龍。儘管多名主力缺陣，但籃網卻展現韌性，在決勝節轟下36分將比賽逼入延長。無奈守不住多倫多「龍王」德羅森（DeMar DeRozan），暴龍終場以114：113險勝地主，笑納5連勝。

守節暴龍就展現氣勢，開局打出13：1得小高潮，第一節就以26：19領先籃網。第二節籃網內線開始強攻，加上克拉布（Allen Crabbe）連續命中兩記三分，半場結束將分差縮小到1分。

下半場暴龍伊巴卡（Serge Ibaka）和德羅森連手逐漸將比分拉開，第三節結束暴龍以78：71領先。第四節剩2分鐘時籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）率領球隊以外線追平比分，德羅森絕殺不中，比賽進入延長。

延長賽由籃網率先進攻，但關鍵時刻德羅森一肩扛起主控羅利（Kyle Lowry）因傷離場的火力空缺，打進關鍵三分打，助球隊在客場以114：113戰勝籃網。

暴龍德德羅森35分3籃板6助攻、羅利18分5籃板11助攻、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）21分13籃板：籃網汀維迪31分5籃板8助攻、克拉布20分7籃板3助攻、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）14分17籃板5助攻。