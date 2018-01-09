NBA》保羅24分9助攻領航 火箭三分雨轟垮公牛止敗（影音）

The @HoustonRockets guard trio of CP3, Eric Gordon, and Gerald Green powered them to the W!#Rockets pic.twitter.com/OS9VSIk3s7 — NBA （@NBA） 2018年1月9日

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的火箭今作客芝加哥終於重返航道，當家控衛保羅（Chris Paul）與E.戈登（Eric Gordon）各繳24分9助攻，板凳出發的G.格林（Gerald Green）挹注22分，率火箭克服「大鬍子」哈登（James Harden）缺陣劣勢，以116：107擊敗公牛收下近10戰第3勝。

聯盟得分王哈登因腿後肌拉傷連四場缺陣，火箭迷航苦吞二連敗陷入低潮，今作客公牛開賽火力大爆發，首節一度領先對手多達21分，然而火箭隨後慘遭公牛回神痛擊，第三節一度被對手超車陷入落後，所幸火箭及時甦醒，G.格林和保羅在外線輪番開火要回領先，末節未再失手收下勝利。

保羅與E.戈登此役同獲全場最高24分9助攻，替補上陣26分鐘的G.格林砍進4顆外線貢獻22分，亞里札（Trevor Ariza）單場狂轟6記三分球繳18分9籃板，中鋒卡培拉（Clint Capela）斬獲15分16籃板另有2阻攻。火箭全場投進20顆三分球，連35場至少10顆外線破網延續離盟紀錄，此役半場打完已投進10記外線為本季第13次達陣。

公牛替補波提斯（Bobby Portis）上陣33中獲全隊最多22分，瓦倫泰（Denzel Valentine）貢獻次高19分外帶8籃板5助攻，鄧恩（Kris Dunn）同獲19分另有4籃板8助攻3抄截，全隊6人得分上雙。

保羅獲全場最高24分另有9助攻8籃板。（法新社）

G.格林板凳出發貢獻22分。（美聯社）