NBA》戴維斯傷退 表弟接力率鵜鶘險勝活塞（影音）

Rajon Rondo dished 15 AST in the @PelicansNBA victory!#DoItBig pic.twitter.com/aHe7nNMp3i — NBA （@NBA） 2018年1月9日

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今在主場對活塞遭遇麻煩，上半場表現出色獨拿30分10籃板的A.戴維斯（Anthony Davis）意外傷退，雙塔搭檔「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）一夫當關及時接手拿分，率隊挺住對手末節猛攻糾纏，終場以112：109險勝活塞。

先發上陣27分鐘轟下30分10籃板的A.戴維斯，於第三節尾聲不慎傷到右踝退場治療，隨後未再重返球場，火力逐漸升溫的活塞趁勢飆分數度反超前，門神卓蒙德（Andre Drummond）末節連續灌籃得手，在比賽倒數39秒時追到只剩2分落後，然後隨後多次出手未果沒能逆轉取勝。

鵜鶘卡森斯此役獲20分10籃板，其中16分是在A.戴維斯傷退後拿下，朗度（Rajon Rondo）先發貢獻12分傳出15次助攻，摩爾（E'Twaun Moore）獲全隊次高23分，先發五人得分皆上雙，但團隊外線22投6中、命中率僅27.3％。

活塞門神卓蒙德上陣39分鐘繳16分14籃板另有2阻攻，T.哈里斯（Tobias Harris）投進3顆三分球斬獲全隊最高25分，外帶5籃板4助攻1抄截，A.布萊德利（Avery Bradley）也飆3記外線獲次高24分傳出6助攻。

A.戴維斯下半場意外傷退。（美聯社）

卡森斯接力率鵜鶘險勝。（美聯社）