NBA》I.湯瑪斯伸手打對手喉嚨 遭驅逐出場 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在客場慘敗給灰狼，「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）在比賽中不慎打到對手喉嚨，遭裁判直接趕出場，I.湯瑪斯事後也對此感到抱歉。

該場比賽第三節剩下6分47秒，騎士當時落後對手30分，灰狼A.威金斯（Andrew Wiggins）運球切入時，被I.湯瑪斯揮手打到喉嚨，當場倒地，I.湯瑪斯這時上前道歉致意。不過，裁判作出二級惡意犯規的判決，I.湯瑪斯遭趕出場。

I.湯瑪斯表示，過去他有很多抄截成功好幾次，「但這次我打到他的喉嚨，我立即去道歉，因為我不是故意的。我很高興他沒有大礙。」A.威金斯當下也接受道歉。I.湯瑪斯說，能理解裁判作出驅逐出場的決定，「我只想確認他（A.威金斯）狀況是好的，我無意打傷他、或是攻擊喉嚨。」

該場比賽I.湯瑪斯11投3中得9分，另有3助攻、3失誤，他賽後很不滿自己的表現，「作為一支球隊，我們今天在攻防兩端都找不到節奏，我在聯盟7年了，我知道有時後會遇到這樣的情況。」他說，球隊必須更有能量，「當你有理想的投籃機會時，卻無法投進，這是相當艱苦的，這也會影響防守端的表現。」

I.湯瑪斯。（今日美國）

A.威金斯。（今日美國）