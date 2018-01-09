NBA》柯瑞飆5顆三分球奪32分 率勇士退金塊取5連勝

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今日在主場甲骨文球場，一哥「萌神」柯瑞（Stephen Curry）再展三分神射，攻下32分，搭配團隊砍進13顆三分球，勇士以124：114擊敗4人得分逾20分的金塊，取得5連勝。

賽前頂著4連勝的勇士，在首節就攻下37分，給客隊金塊下馬威，不過，勇士第二節火力稍降，前兩節打完，以64：57領先金塊。

易籃後，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）連拿8分，率隊扳平戰局，原以為金塊將在此節步步進逼，想不到柯瑞、N.楊恩（Nick Young）再度率隊展現「第三節之王」氣勢，聯手進帳11分，靠著一波流把領先擴大至雙位數，以93：81進入末節。

金塊在第四節後段打出18：6攻勢，追至6分落後，無奈被D.格林（Draymond Green）連拿4分，宣布反撲功虧一簣，讓勇士在自家主場收下勝利。

柯瑞上半場三分球6投2中，下半場4投3中，全場攻下32分外帶9助攻；K.湯普森（Klay Thompson）13投7中，攻下19分；D.格林挹注23分、10助攻；李文斯頓（Shaun Livingston）11分；N.楊恩8分進帳都來自下半場；D.魏斯特（David West）10分。

約基奇進帳22分、12籃板與11助攻，繳出本季個人首張「大三元」成績單，不過，他第三節被柯瑞撞傷，而他下場休息後，也讓金塊變得欲振乏力，遭勇士拉開比分差距；後衛雙人組穆雷（Jamal Murray）21分、G.哈里斯（Gary Harris）22分，替補萊爾斯（Trey Lyles）21分、中鋒普朗利（Mason Plumlee）12分與8籃板。

柯瑞（右）。（美聯社）

穆雷拿21分。（美聯社）

伊古達拉（左）、穆雷（右）。（美聯社）

K.湯普森。（美聯社）