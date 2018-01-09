LOL》南韓戰隊Longzhu經營權易主 改名「綜皇」Kingzone DragonX

[1]龍珠戰隊將改名為Kingzone DragonX。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕如果要說哪支電競戰隊在《英雄聯盟》南韓LCK賽區2017夏季賽最搶眼，答案非「龍珠戰隊」Longzhu Gaming莫屬，先是夏季賽擊敗SK Telecom T1順利登頂奪冠，世界賽小組賽表現也極具奪冠氣勢，可惜在八強遭遇S7世界冠軍Samsung Galaxy而止步。去年底在補進打野Peanut後，龍珠戰隊將以「綜皇」Kingzone DragonX之名再出發。

[2]龍珠戰隊今年將以「綜皇」Kingzone DragonX之名出發。（取自Kingzone DragonX Twitter）

中國公司龍珠之所以要把經營權轉讓出去，主要是遊戲開發商Riot Games規定聯賽不得有「兄弟隊」，也就是一間公司不得同時擁有兩支戰隊，龍珠老闆以微博帳號plufriend說明此緣由，儘管溝通了半年還是無法通過，因此自1月9日起，Longzhu Gaming將由另一間中國公司Kingzone接手，並改名叫Kingzone DragonX，而龍珠會成為贊助商與直播合作者。

[3]龍珠老闆以微博帳號plufriend說明易主原因。（取自plufriend微博）

以目前消息來看，原龍珠戰隊所有成員都將續留，不會有更動，畢竟戰隊所有先發才剛續約完成，明年LCK戰場將十分精采：永遠不可小看的三屆世界冠軍SKT、「宇宙戰艦」全明星陣容KT將證明自己的能耐、展開連霸之路的SSG（已被KSV收購），加上改名為KZ的龍珠戰隊，四大天王間的爭霸可說是精采可期。