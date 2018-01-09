羽球排名賽》揣摩山口茜心理 白馭珀奪冠放眼東京奧運

白馭珀摘下女單冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕107年第一次羽球全國排名賽女單冠軍戰是台灣「二姊」之爭，展開合庫內戰，白馭珀以21：13、21：17拍下隊友江美慧，收下個人女單第三冠，追平胞姊白驍馬紀錄。

根據排名賽賽制，世界排名前25名的選手有國手保障名額，女單僅世界球后戴資穎獲得，世界排名26的李佳馨、27名的白馭珀、38名的江美慧等都來參加排名賽，爭奪第三階段亞運培訓國手資格。

白馭珀前年右手肘動刀，經過復健，去年生涯首度闖進黃金大獎賽冠軍戰，但卻不敵18歲中國小將，白馭珀表示，那一場決賽看清很多東西，當時自己最接近勝利，卻出現懷疑自己的心態，「經歷失敗後，現在更確定自己的目標。」

獲得國手培訓資格，白馭珀表示，從2014年仁川亞運過後，一直很期待參加綜合型運動會，希望可以拿到個人賽資格，遠期目標則是拚東京奧運。

傷後復出，白馭珀體會到心態調整的重要性，她舉日本山口茜為例，「以前山口茜也是不斷失敗，現在已經是冠軍常客，也背負很多國家期待、東京奧運期待，她的心態變得非常強壯。」這是她未來要向國際名將學習之處。

白馭珀摘下女單冠軍。（記者林正堃攝）

白馭珀摘下女單冠軍。（記者林正堃攝）

白馭珀摘下女單冠軍。（記者林正堃攝）

白馭珀摘下女單冠軍。（記者林正堃攝）

江美慧明爭亞軍。（記者林正堃攝）