MLB》官網預測30隊開季輪值 陳偉殷竟被拔先發

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟春訓還有剩下約6周的時間，自由市場還有達比修有、阿里耶塔在內等大咖先發投手，大聯盟官網也在今天就各隊現有的人選撰文預測新球季先發輪值，然而名單中不見馬林魚台將陳偉殷。

過去2季飽受傷痛影響輪值，天使在今年補進日本「二刀流」大谷翔平，考量到大谷新人年到大聯盟的過渡期，新球季他們可能採用6人輪值，大谷預計排在李察斯（Garrett Richards）之後的2號先發。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

而少了達比修有的道奇，新球季仍由克蕭擔任王牌，之後依序為希爾（Rich Hill）、伍德（Alex Wood）、前田健太和柳賢振。爭取大谷失利的洋基則無太大更動，仍是塞維里諾（Luis Severino）、田中將大、格雷（Sonny Gray）、沙巴西亞、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

值得一提的是，日前ESPN數據專家Dan Szymborski用棒球預測系統「ZiPS」預測是馬林魚王牌投手的陳偉殷，並沒有出現在這次大聯盟官網的名單之中，取而代之的則是伍雷納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily）、康利（Adam Conley）、交易來的新同學阿爾坎特拉（Sandy Alcantara）、菜鳥左投彼特斯（Dillon Peters）。