NBA》重摔尾椎骨挫傷 暴龍當家後衛進入每日觀察名單

暴龍明星後衛羅利在爭搶籃板球中,背部重摔倒地,表情痛苦。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍明星後衛羅利(Kyle Lowry)昨天在對上籃網的延長賽中因傷退場,今日傷勢檢查報告出爐,顯示為尾椎骨挫傷,所幸並沒有結構性的損傷,不過羅利還是被放入每日觀察名單。

暴龍昨役出戰籃網,兩隊戰情膠著,在第四節107:107平手進入延長賽,在比賽剩下最後1分09秒時,羅利在一次爭搶籃板球中,背部重摔著地,受傷後羅利倒在地上一度爬不起來,表情十分痛苦,最後被隊友合力抬出場外。

羅利在昨天比賽中拿下18分11助攻,不過在延長賽受傷退場後,就沒有在回到比賽。暴龍最終以114:113險勝籃網,今天主場迎戰熱火之役,他也確定將高掛免戰牌。

「他(羅利)經常讓我想到裴頓(Gary Payton),在球場上奮不顧身。我們都很愛他這樣的表現,因為他會衝進去,在對方後衛頭上搶下籃板,結果這球他被撞倒了,希望他身體不會有事。」暴龍教頭凱西 (Dwane Casey)說道。

而羅利的好麻吉「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今日也在推特上寫下祝福:「希望我的好哥們羅利沒事!一直掛念著你。」

Hope the homie @Klow7 is straight! Thinking about you G!

— LeBron James (@KingJames) 2018年1月9日