NBA》重摔尾椎骨挫傷 暴龍當家後衛進入每日觀察名單

暴龍明星後衛羅利在爭搶籃板球中，背部重摔倒地，表情痛苦。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）昨天在對上籃網的延長賽中因傷退場，今日傷勢檢查報告出爐，顯示為尾椎骨挫傷，所幸並沒有結構性的損傷，不過羅利還是被放入每日觀察名單。

暴龍昨役出戰籃網，兩隊戰情膠著，在第四節107：107平手進入延長賽，在比賽剩下最後1分09秒時，羅利在一次爭搶籃板球中，背部重摔著地，受傷後羅利倒在地上一度爬不起來，表情十分痛苦，最後被隊友合力抬出場外。

羅利在昨天比賽中拿下18分11助攻，不過在延長賽受傷退場後，就沒有在回到比賽。暴龍最終以114：113險勝籃網，今天主場迎戰熱火之役，他也確定將高掛免戰牌。

「他（羅利）經常讓我想到裴頓（Gary Payton），在球場上奮不顧身。我們都很愛他這樣的表現，因為他會衝進去，在對方後衛頭上搶下籃板，結果這球他被撞倒了，希望他身體不會有事。」暴龍教頭凱西 （Dwane Casey）說道。

而羅利的好麻吉「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日也在推特上寫下祝福：「希望我的好哥們羅利沒事！一直掛念著你。」