棒球》週刊爆料 棒協惡搞少棒、一個玩笑惹毛教練

週刊引述家長爆料2015年台灣隊赴美第一戰輸球是因為來不及調整時差。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕今日有週刊爆料，棒協從少棒就開始亂搞，曾因行程安排不當，導致小球員疲累而輸球，甚至還曾經拿一疊海報紙當作致贈球隊的加菜金，讓教練相當生氣。

根據《鏡週刊》報導，一名叫做阿銘的家長表示，2015年8月台灣赴美參加世界少棒賽，本來被看好，卻因為來不及調整時差，還得陪棒協人員應酬，導致體力透支，隔天第一場比賽就輸給實力普通的美東球隊，當時還被批評輕敵。

當年該支台灣代表隊由新北汐止國小為主體，雖然首戰以5：6輸球，接下來3戰就發揮實力，分別以12：2、24：3、11：8拿下三連勝，最終以第三名收尾。

棒球隊為了獎勵小球員的辛勞，出發比賽前特別提出延後一天回國、帶球員去迪士尼樂園的要求，卻遭棒協以因為擔心自費行程發生意外、無法承擔責任為由拒絕，小朋友只能在門口拍照。

週刊也爆料，一名曾在2007年擔任代表隊的教練表示，棒協曾經致贈球隊「厚厚的紅包袋」，未料上車打開一看才發現是海報紙，後來教練詢問棒協為何要當媒體的面造假，棒協回應只是為了做效果，加菜金是比賽才會給，讓教練很憤怒。

對於爆料，棒協回應小馬聯盟、威廉波特少棒賽由美國當地俱樂部所舉辦，球員行程都由賽會安排，另也說道記者會中頒出大紅包、大支票是為了效果，真正的加菜金會私下贈予球隊，教練的控訴顯然是對棒協的做法有誤解。（14:50新增棒協回應）