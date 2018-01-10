NBA》乘上火箭表現亮眼 前灌籃王：「感覺太棒了！」

G.格林。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕被公鹿裁掉、超過兩個多月沒球打的「前灌籃王」G.格林（Gerald Green），在加盟火箭後逐漸找回狀態，近4場比賽有3場攻破20大關，讓火箭毫不猶豫保障他的合約，對此G.格林回應，「感覺太棒了！」

「也許並不是每天都這麼好，但那種狀態正在回歸，我感覺一天比一天更好，真的覺得自己狀態很不錯，沒有以往那麼累了，我正在快速回歸中。」G.格林表示，儘管尚未達到水準，自己仍持續逼近，希望給自己一兩週的時間，相信能回到最佳狀態。

隊友E.戈登（Eric Gordan）也不吝嗇讚賞G.格林，「他一直在命中高難度的投籃，他就是那樣的傢伙，如果狀態火燙，他就會一直火燙下去，他每天都打得很好，能擁有他很棒，球隊體系適合他，只要繼續保持，一定會很不錯。」

2008年的灌籃大賽中，G.格林曾上演吹蠟燭扣籃的戲碼，隨著明星賽即將到來，G.格林再度被問及此事，「我還可以做到那個，但不是現在，可能幾週之後吧！」

本賽季至今，G.格林在火箭出賽7場，場均25.3分鐘，貢獻17.3分3籃板，投籃命中率51.2%，外線命中率50%，成績相當出色。

▼2008年G.格林吹蠟燭灌籃影片（取自YouTube）