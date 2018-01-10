田徑》「牙買加閃電」改行踢足球 三月德甲豪門測試

有「牙買加閃電」之稱的田徑好手波爾特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕 有「牙買加閃電」之稱的世界100公尺、200公尺短跑紀錄保持人波爾特（Usain Bolt），去年在倫敦田徑世錦賽結束後正式宣布退休後，今被媒體報導預計在今年3月將前往德甲多特蒙德足球隊進行測試，開啟事業第二春。

熱愛足球的波爾特之前在接受英國媒體《每日快報》採訪時就透露，自己在三月的時後即將前往德國與豪門勁旅多特蒙德進行測試訓練。

「3月份，我就會去多特蒙德做測試，那時我也能確定作為球員自己還能做些什麼，將來又會如何發展。如果他們説我不錯，需要更多訓練，那麼我就努力去做。」波爾特說道。

不過退休後轉換跑道，在田徑場上奔馳15年的「牙買加閃電」也坦承自己有些緊張。

「這（足球測試）其實讓我緊張，我從來不緊張，但這次不一樣，這次是足球。這需要一些時間去適應，不過我相信我多踢幾次就能適應。畢竟，當年我開始練田徑的時候也是這樣。」波爾特説。

而身為英超曼聯的死忠球迷，波爾特受訪時說：「我最大的夢想還是能和曼聯簽約。如果多特蒙德説我表現得夠好，那麼我會盡全力去訓練。我和前曼聯總仔佛格森（Sir Alex Ferguson）討論過，他告訴我如果在體能上沒什麼問題，就會幫我想辦法。」

波爾特曾大秀足球自己的技巧：