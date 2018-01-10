MLB》遭官網剔除先發 陳偉殷恐成聯盟第2貴後援

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網昨預測馬林魚先發輪值，剃除因傷所苦的陳偉殷，意味可能從牛棚出發，一旦如此，殷仔可能會成為全大聯盟第2貴的後援投手，僅次於洋基終結者查普曼。

官網指球季若今開打，馬林魚輪值依序是伍雷納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily）、康利（Adam Conley），還有歐蘇納交易案換來的阿爾坎特拉（Sandy Alcantara），和去年才登上大聯盟的菜鳥彼特斯（Dillon Peters），不見陳偉殷。

陳偉殷去年球季尾聲復出，首度以後援身分出賽，投4場僅掉1分，不料又爆出手肘問題，只能提前關機，雖然目前仍不打算動刀，先發地位已被官網剔除。

一旦新球季從牛棚出發，陳偉殷將會是聯盟第二貴的後援，他今年除了年薪1000萬，還能領800萬簽約金，總計1800萬美元（約5.3億台幣），僅次於查普曼的2000萬（年薪1500萬+500萬簽約金）。

2018年後援年薪排行榜（截至1/10）

1 Aroldis Chapman 2000萬

2 Wade Davis 1600萬

3 Mark Melancon 1300萬

- David Robertson 1300萬

- Craig Kimbrel 1300萬

6 Kenley Jansen 1080萬