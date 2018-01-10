NBA》艾靈頓砍進關鍵絕殺 熱火險勝暴龍奪5連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火做客暴龍的比賽，靠著艾靈頓（Wayne Ellington）在終場前0.4秒底線切入放進絕殺球，終場熱火以90：89險勝暴龍，拿下5連勝。

艾靈頓（前）。（美聯社）

背靠背出戰的暴龍，今天少了當家主控羅利（Kyle Lowry），不過比賽開局仍緊咬住比分，熱火懷特塞德（Hassan Whiteside）與艾德巴約（Bam Adebayo）在禁區給暴龍帶來極大壓力，兩人上半場都抓下9籃板，帶領熱火半場打完以51：41取得雙位數領先。

進入關鍵第4節，暴龍一哥德羅森（DeMar DeRozan）跳出來接管比賽，連續命中三分球，幫助暴龍持續追進比分，並在最後3秒鐘時放進逆轉球，讓暴龍領先1分，不過熱火艾靈頓在最後一波進攻，接獲傳球從底線切入在終場前0.3秒放進絕殺球，終場熱火以90：89險勝暴龍，拿下5連勝，也終止了暴龍近期的5連勝。

熱火今天共3人繳出雙十成績，卓吉奇（Goran Dragic）貢獻24分12籃板4助攻，懷特塞德13分15籃板2火鍋，艾德巴約也有16分15籃板演出。

暴龍一哥德羅森攻下全場最高25分4籃板6助攻，D.萊特（Delon Wright）則有13分7籃板4助攻的成績。

懷特塞德。（今日美國）