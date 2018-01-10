NBA》和鵜鶘簽10天短約 李金斯與「表弟」再續前緣

李金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據「沃神」Adrian Wojnarowski報導，鵜鶘將用傷兵特例和自由球員李金斯（DeAndre Liggins）簽下一份10天短約，而不久前李金斯剛被公鹿掉，此外李金斯可望和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）再續肯塔基大學之情。

31歲的李金斯NBA之路走得顛簸，2011年在次輪被魔術選中，菜鳥球季結束就遭釋出，先後短暫待過5支球隊，包括雷霆、熱火、騎士、小牛、公鹿，也曾遠赴海外打球。

其實這背後有個很大的原因，2013年李金斯因涉嫌家暴遭雷霆裁掉，此後沒有一支球隊要他，僅靠經紀人勉強弄到熱火的G聯盟合約，直到騎士願意簽下他才重返賽場。

除了「表弟」卡森斯之外，D.瓊斯（Darius Miller）也是李金斯當時的隊友，值得一提的是，A.戴維斯（Anthony Davis）同樣出身肯塔基大學。如今鵜鶘成為李金斯第7支NBA球隊，做為一名防守出色的後衛，期望李金斯能替鵜鶘帶來正面影響。

上賽季李金斯於公鹿出賽31場，場均15.5分鐘，得到1.8分1.6籃板0.9助攻的成績。

肯塔基大學時期的卡森斯（左一）與李金斯（左二），同為隊友的還有巫師沃爾和公鹿布雷德索。（取自Zimbio）