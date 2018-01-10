NBA》魏少刷「準大三元」 仍不敵多人爆氣的拓荒者

拓荒者二哥麥考倫砍進27分，率隊擊敗雷霆。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「CPR連線」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）加上中鋒亞當斯（Steven Adams）得分都達雙位數，且魏少還繳出「準大三元」，但雷霆團隊命中率比對手拓荒者低，最多落後至21分，最終雷霆以106：117不敵拓荒者，吞下2連敗。

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）因傷缺陣，反而激發出眾將鬥志，先是「二哥」麥考倫（CJ McCollum）19投11中，攻下27分、6助攻；中鋒約基奇（Jusuf Nurkic）15投8中，繳出20分、8籃板；頂替里拉德上陣的奈皮爾（Shabazz Napier）更是扮演奇兵，挹注21分；且團隊12人僅2人無得分進帳，靠著多點開花，搞得地主防不勝防，並在客場踢館成功，取得3連勝。

魏斯布魯克繳出22分、12助攻與9籃板「準大三元」成績單。（美聯社）

雷霆魏斯布魯克此仗還是刷出22分、12助攻與9籃板「準大三元」成績單，但他出手20球僅中7球，命中率才35％；喬治砍進5顆三分球，拿下22分；安東尼17投8中，包括3顆三分球，挹注19分、6籃板；亞當斯16分、8籃板。

雷霆團隊投籃命中率僅44％不及拓荒者的53.1％，成為輸球主因。

奈皮爾。（美聯社）

約基奇。（美聯社）