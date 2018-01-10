NBA》本季復出有望？ 「星海哥」徹底揮別護具

〔體育中心／綜合報導〕恢復神速？塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）今天在自己的推特上，上傳了一張自家明星前鋒「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）站在泳池邊的照片，從照片中可以看到海沃德左腳的護具已經拆掉，看起來心情也十分愉快。

「星海哥」海沃德本季在開幕戰就因左腳大翻船骨折，目前仍在復健，根據之前《ESPN》報導，海沃德復原進度超前，受傷不到兩個月就已經能脫離護具。

海沃德雖然曾表示希望能在本賽季回歸球場，但之前包括安吉還有總教練史帝文斯（ Brad Stevens）還有等人在內，都希望等海沃德百分之百恢復健康，再讓他重新回到場上。

不過，距離例行賽結束還有將近三個月的時間，若海沃德在恢復上能夠不斷有新的進展，也許有機會改變「綠衫軍」教練團的想法。