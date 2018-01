NBA》本季復出有望？ 「星海哥」徹底揮別護具

〔體育中心/綜合報導〕恢復神速?塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)今天在自己的推特上,上傳了一張自家明星前鋒「星海哥」海沃德(Gordon Hayward)站在泳池邊的照片,從照片中可以看到海沃德左腳的護具已經拆掉,看起來心情也十分愉快。

「星海哥」海沃德本季在開幕戰就因左腳大翻船骨折,目前仍在復健,根據之前《ESPN》報導,海沃德復原進度超前,受傷不到兩個月就已經能脫離護具。

海沃德雖然曾表示希望能在本賽季回歸球場,但之前包括安吉還有總教練史帝文斯( Brad Stevens)還有等人在內,都希望等海沃德百分之百恢復健康,再讓他重新回到場上。

不過,距離例行賽結束還有將近三個月的時間,若海沃德在恢復上能夠不斷有新的進展,也許有機會改變「綠衫軍」教練團的想法。

USA swimmer @smeathers5 (no muscle) coached by Celtic great @gordonhayward (no brace) lost a devastating race to Australian swimmer @stephen_mount today. No rematch is scheduled nor will be. #swimmersneedmuscles pic.twitter.com/lxTD4UqiIB