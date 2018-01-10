輕艇》「以為他是好賢拜…」 後輩遭下藥心情複雜

〔體育中心／綜合報導〕日本輕艇選手鈴木康大為爭東京奧運資格，竟對後輩小松正治下藥導致藥檢不過，引起世界體壇譁然。小松坦言，沒有想過日本會發生這種事情，希望鈴木能夠好好反省。

鈴木康大從北京、倫敦和里約奧運都沒能出場，一度引退，又以東京奧運為目標復出，現年32歲的他，眼看年僅25歲的小松成績不斷進步，心想若再這樣下去，恐怕又無法參加奧運，萌生下藥念頭。

去年9月日本錦標賽的輕艇競速200公尺，鈴木賽前在網路上以1300日元買來同化類固醇，在小松的水壺放了一顆。該項賽事，小松得第1，鈴木第8，沒多久小松被驗出藥檢未能過關，遭判禁賽4年，差點無法參加東京奧運。

小松事後表示，一開始沒想過日本會發生這種事情，「因為沒辦法想像，最初收到通知時非常驚訝。」後來想到日本錦標賽期間也傳出有選手的划槳被偷，小松才意識到可能被下藥，只是他沒有證據，「一想到被禁賽4年就很焦急，對我的衝擊很大。」

鈴木事後坦言對小松下藥，也曾在集訓和比賽期間偷錢、破壞其他選手用具，立即遭日本反禁藥組織禁賽8年，並暫時撤銷小松的處分。

對於鈴木的行為，小松希望他能夠好好反省，「我的輕艇生涯剛起步時，鈴木是個令人仰慕的頂尖選手，自己剛進國家隊的時候也對我很好，原本以為是個好賢拜。」

當自己意識到可能被下藥，小松對周遭的人都起疑，「雖然我對鈴木選手多少也有一點（懷疑），但我是相信他的。」未料下藥者被查出是鈴木，讓小松心情有些複雜。

鈴木康大下藥後輩只為爭奪奧運資格，引起世界譁然。（法新社）

鈴木康大。（美聯社）