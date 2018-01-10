NBA》德佬20分平賽季新高 獨行俠主場拆穿魔術

2018/01/10 13:36

諾威斯基砍賽季新高20分。（美聯社）　　

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今於主場迎戰魔術，除了「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）飆出平賽季新高20分，史密斯（Dennis Smith Jr.）同樣貢獻20分，老將新秀搭配率隊以114：99送魔術五連敗。

開賽3分半鐘魔術小贏5分，不過獨行俠在H.巴恩斯（Harrison Barnes）的帶領下，打出一波13：0的攻勢反超，首節獨行俠領先6分。次節魔術馬上扳平比數，反觀獨行俠進攻當機，半場打完魔術48：43領先。

易籃後，諾威斯基領軍打出一波13：3的小高潮，迅速再將比分超前，接著一路領先，前三節打完取得82：75的優勢。儘管決勝節奧古斯丁（D.J. Augustin）連拿10分仍無法替魔術止血，最終獨行俠就以15分差大勝，也終止近期的3連敗。

獨行俠除諾威斯基與史密斯，以麥休斯（Wesley Matthews）的16分最高，H.巴恩斯和替補的費雷爾（Yogi Ferrell）各有15分進帳。

魔術方面，A.戈登（Aaron Gordon）繳19分8籃板全隊最高，板凳出發的奧古斯丁貢獻18分5助攻，海佐尼亞（Mario Hezonja）14分，史佩茲（Marreese Speights）13分，富尼耶（Evan Fournier）12分。

史密斯挹注20分。（美聯社）

A.戈登19分8籃板。（美聯社）

相關關鍵字： NBA 達拉斯小牛 奧蘭多魔術 獨行俠

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