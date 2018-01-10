鬥陣特攻》OWL即將開打 Twitch成全球獨家第三方轉播單位

Twitch合作成為OWL全球獨家第三方數位提供者，將負責賽季全程轉播。（取自OWL Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕暴雪娛樂所舉辦的《鬥陣特攻》職業電競聯賽即將於美國時間1月11日盛大登場，為了讓全球各地觀眾都可以觀看《鬥陣特攻》的最高殿堂賽事，暴雪娛樂今（10）日宣布與影音直播串流平台Twitch合作，成為全球獨家第三方數位提供者，將以英語、韓語、法語負責例行賽、季後賽及冠軍賽的轉播。

「我們的粉絲喜歡在Twitch上互動，我們希望能在聯賽第一賽季與未來吸引大量觀眾觀賽。」暴雪娛樂營運長Armin Zerza表示：「這就是為什麼此項深具歷史意義且有突破性的合作，不管對動視暴雪、Twitch，更重要的是，對我們不斷增加的全球粉絲來說，都是天作之合。」

「《鬥陣特攻》職業電競聯賽對電競產生巨大影響，透過城市為基礎的戰隊重塑電競產業。」Twitch營運長Kevin Lin表示：「《鬥陣特攻》一直以來都是我們社群最多人收看的遊戲之一，我們期盼為廣大熱情的粉絲提供全新型態的聯賽對戰，讓粉絲不只能欣賞精采的賽事，更能為自己的家鄉戰隊歡呼。」

除了轉播服務外，《鬥陣特攻》職業電競聯賽與Twitch也正為粉絲開發創新獎勵制度，讓聯賽最忠實的觀眾能夠獲得《鬥陣特攻》的遊戲內物品。更多有關給予忠實粉絲的限時專屬內容與額外獎勵，以及為《鬥陣特攻》職業電競聯賽設計的Cheering與Cheermotes資訊，將於相關服務推出時宣布。